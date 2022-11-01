Disney+’ın yeni yerli dizisi ‘Ben Gri’den resmi fragman paylaşıldı

Disney Plus Türkiye’nin yeni yerli içeriği ‘Ben Gri’ dizisinden resmi fragman yayımlandı. İlk sezonu sekiz bölümden oluşan dizi 16 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.

14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayan The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, orijinal yerli içerik üretmeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yağmur & Durul Taylan’ın oturduğu suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki ‘Ben Gri’ dizisinden resmi fragman yayımlandı.

Başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan’ın yer aldığı dizinin kadrosunda Alican Yücesoy, İlayda Akdoğan, Buçe Buse Kahraman, Mücahit Koçak, Onur Bilge, Selin Kahraman ve Daniel Koray Özsoy bulunuyor.

İlk sezonu sekiz bölümden oluşan dizi, başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatının kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değişmesini konu alıyor.

Dizi 16 Kasım’da tüm dünyayla aynı anda Disney+’da gösterime girecek.