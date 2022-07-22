Disney+’ın ilk +18 filmleri geldi

Disney+ platformuna ilk kez iki 18 yaş sınırı olan film geldi.

Deadpool ve Logan filmleri çoğunluğu aile dostu filmler sunan platformun kurulduğu günden bu yana gösterdiği ilk +18 filmleri oldu.

‘Deadpool‘ beyazperdeye yansıyan süper kahramanlar evreninin en ağzı bozuk ve mizah konusunda sınır tanımayan kahramanı.

Deadpool karakterini canlandıran oyuncu Ryan Reynolds da mizahi yönüyle öne çıkan Hollywood yıldızlarından biri. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmadı.

Filmlerin Disney+ platformuna geldiğini Twitter hesabından duyuran Reynolds birçok Disney filminin geri dönüşü olmayan travmalara yol açtığı için zaten 18 yaş sınır olması gerektiğini yazdı.

Paylaşımında bazı Disney filmleri için isim vermeden uyarı afişleri de koydu. ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’ için ‘haneye tecavüz‘, ‘çok eşlilik‘ içerik uyarısı yaparken ‘Aslan Kral‘ için ‘Kardeş katli’, ‘yaralama’, ‘muhtemelen üvey kardeş aşkı ya da en azından kuzenlerin öpüşmesi’ konusunda izleyeciyi uyaran bir yazı paylaştı.