Disney, bazı içeriklerini Netflix kütüphanesine eklemeyi planlıyor

Disney, bazı içeriklerini Netflix’e lisanslamak üzere platformla görüşüyor ancak buna Pixar, Marvel ve Star Wars gibi ana markalar dahil değil.

Disney, orijinal içeriklerinden bazılarını rakip yayıncı Netflix kütüphanesine eklemek için bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor.

Collider‘in haberine göre Disney CEO’su Bob Iger, dördüncü çeyrek kazanç görüşmesinde iki şirketin Disney’in kataloğundan daha fazla dizi ve filmin lisanslanması konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı:

“Aslında Netflix’e içerik lisanslıyorduk ve lisanslamaya devam edeceğiz. Şu anda onlarla bazı fırsatlar hakkında görüşüyoruz, ancak temel markalarımızı lisanslayacağımızı sanmıyorum. Örneğin Pixar, Marvel, Star Wars hepsi bizim platformumuzda çok çok iyi iş yapıyorlar ve yayıncılık işimizin geleceği için çok önemli yapı taşlarıyken neden sadece para peşinde koşmak için bunu yapalım ki.”

Netflix ve Disney daha önce birkaç film ve Disney Channel orijinallerini paylaşmak için bir araya gelmişti, ancak Disney+’ın yayıncılıkta bir yer edinmesiyle birlikte bunlar önemli ölçüde azaldı.

Bu görüşme, Netflix ile herhangi bir şeyi paylaşma fikrinden nefret ediyor gibi görünen Iger için biraz tersine dönüş anlamına geliyor.

Daha önce Ocak 2022’de verdiği bir röportajda Netflix’e herhangi bir lisans vermenin “Bir Üçüncü Dünya ülkesine nükleer silah teknolojisi satmakla eşdeğer olacağını” söylemişti.