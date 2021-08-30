DİSK’e göre salgının başından bu yana 3 milyondan fazla kişi işini kaybetti

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Araştırma Merkezi’ne (DİSK-AR) göre Covid-19 salgınının Türkiye’de görüldüğü 2020 Mart ayından, 2021 Haziran ayı sonuna kadar 3 milyon 613 bin kişi işini kaybetti. Böylece salgın dönemindeki istihdam kaybı oranı yüzde 13,2 oldu.

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DİSK-AR, Covid-19 salgınının başlangıcından, salgın kısıtlamalarının azaldığı ve ekonominin açıldığı dönem olan Haziran 2021 arasındaki 1,5 yıllık dönemde Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) eş değer tam zamanlı istihdam kaybı metodolojisini kullanarak Covid-19’un yarattığı istihdam kaybını hesapladı.

Buna göre tam zamanlı istihdam kaybı sayısı 2020 birinci çeyrekte 2 milyon 117 bin (yüzde 7,8), 2020 ikinci çeyrekte 8 milyon 942 bin (yüzde 32,8), 2020 üçüncü çeyrekte 3 milyon 307 bin (yüzde 12,1) ve 2020 dördüncü çeyrekte 2 milyon 862 bin (yüzde 10,5) olarak gerçekleşti. 2020 yılı için tam zamanlı istihdam kaybının 4 milyon 307 bin, eş değer tam zamanlı istihdam kaybı oranının ise 2020 yılında yüzde 15,8 olarak hesaplandığı ortaya konuldu.

2021 yılının ilk çeyreğinde ekonominin kısmen açılmasıyla çalışma sürelerinin yeniden arttığı belirtilerek; 2021 birinci çeyrekte istihdam kaybının 2019 dördüncü çeyreğe göre yüzde 8 ve 2021 ikinci çeyrekte ise yüzde 8,3 olarak gerçekleştiği, böylece salgının altı çeyreklik döneminde (2020 başı-2021 Haziran ayı) toplam istihdam kayıp oranının yüzde 13,2 ile 3 milyon 613 bin olduğu bilgisine yer verildi.

Raporda, “Türkiye’de salgın sırasında yaşanan eş değer istihdam kaybının dünya ve çeşitli bölge ortalamalarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu görülecektir” değerlendirmesi yapıldı.

Kadınlarda istihdam kaybı daha fazla

ANKA’nın aktardığına göre raporda, kadınlarda istihdam kaybının erkeklerden daha fazla yaşandığı ortaya koyuldu. 2020 yılında kadınların tam zamanlı istihdam kaybının 2019 dördüncü çeyreğine göre yüzde 18,3 olarak gerçekleştiği, bunun da sayısal olarak 1 milyon 408 bin istihdam kaybına karşılık geldiği belirtildi. Aynı dönemde erkeklerdeki tam zamanlı istihdam kaybının ise kadınlardan 4,5 puan az olarak yüzde 14,8 (2 milyon 899 bin) olduğu vurgulandı.

Raporun devamında, şunlar kaydedildi: “2020 birinci çeyrek ile 2021 ikinci çeyrek arasındaki 6 çeyreklik dönemde ortalama tam zamanlı istihdam kaybı erkeklerde yüzde 12,5 (2 milyon 422 bin) ve kadınlarda yüzde 15,5 (1 milyon 191 bin) olarak gerçekleşti. İş gücü piyasalarında zaten var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği salgının etkisiyle daha da derinleşti.”