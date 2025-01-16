Dışişleri'nden ABD'nin Kıbrıs kararına kınama: 'Vahim bir hata'

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edilmesi kararını kınadı.

Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün imzaladığı kararla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD’den ‘ucuza’ silah satın almasının ve ihtiyaç fazlası Amerikan askeri teçhizatını edinebilmesinin önü açılmış; Kıbrıs, askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edilmişti.

Görevi 20 Ocak’ta Donald Trump’a devredecek Biden, kararın ‘savunma malzemeleri ve savunma hizmetleri sağlanmasının ABD’nin güvenliğini güçlendireceğini ve dünya barışını teşvik edeceğini’ öne sürmüştü.

Karar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özel şirketler yerine doğrudan ABD hükümetiyle muhatap olacağı ve ABD yapımı silahları daha düşük maliyetle satın alabilecekleri anlamına geliyor.

Kıbrıs’ın, deniz koridoru aracılığıyla Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasına katkıda bulunduğu ve yabancı uyrukluların Ortadoğu’daki çatışma bölgelerinden tahliyesi için bir geçiş noktası olduğu söyleniyor.

Öte yandan Türkiye, adada silahlanmaya karşı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin bu adımını kınadı.

Bakanlığın açıklamasında tarafların ‘kışkırtıcı adımlardan kaçınması’ gerektiği ve göreve gelecek yönetimin bu adımdan geri dönmesinin beklendiği söylendi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“ABD tarafından dün (15 Ocak) yayımlanan, GKRY’nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz.

Ada’daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz. Bölgemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüm tarafların kışkırtıcı adımlardan kaçınması ve sağduyulu hareket etmesi gerekmektedir.

ABD’nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz.

Anavatan ve Garantör devlet Türkiye olarak, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini artırmak amacıyla atacağı adımları desteklemeyi sürdüreceğiz.”