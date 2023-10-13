Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan’daki Türk vatandaşlarına uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına tedbirli olmalarını ve mümkünse Litani Nehri’nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmalarını istedi.

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Bakanlık, Twitter’dan Lübnan’daki Türk vatandaşları için duyuru yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri’nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.”

Bakanlık, acil durumlar için Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliğinin ‘+961 3 944 904’ ve ‘+961 70 622 012’ acil durum telefonlarıyla Konsolosluk çağrı merkezinin ‘+90 312 292 29 29’ telefon numarasını paylaştı.