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Yaramazlara biraz batar!

Dış ticaret açığı kasım ayında arttı

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 5,4 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ihracat 2021 yılı kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat yüzde 27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak kaydedildi.


Dış ticaret açığı ocak-kasımda ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 13,2 azalarak 39,35 milyar dolar oldu.

İhracat 2021 yılı ocak-kasım döneminde 2020’ye göre yüzde 33,8 artarak 203 milyar dolar, ithalat yüzde 23 artarak 242,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 ocak-kasım döneminde yüzde 77 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,8’e yükseldi.

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