Diş tedavisi sonucunda beyninde hasar oluşan çocuğun ailesine 95 milyon dolar tazminat

ABD’nin Teksas eyaletinde mahkeme, kızlarına yapılan diş tedavisi sonucunda beyninde hasar oluşan aileye 95 milyon dolar tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Fotoğraf: Pixabay (temsili)

Nevaeh Hall (10), Ocak 2016’da Houston kentindeki ‘Diamond’ adlı diş kliniğine gittiğinde dört yaşındaydı. Dişlerinden birine kanal tedavisi yapmak isteyen diş hekimi Bethaniel Jefferson lokal anestezi uyguladıktan sonra çalışmaya başladı. Ancak Hall, çığlık atmaya, titremeye başladı. Nöbet geçirdiği anlaşıldı ve beyninde hasar oluştu. Yürüyemeyen, konuşamayan ve gözleri görmeyen Hall’un ailesi dava açtı.

2017’de dava açan anne-babası Courissa Clark ve Derrick Hall adına açıklama yapan avukat James Moriarty, ”Bilinci açık ve 24 saat bakıma ihtiyacı var” dedi.

Moriarty, diş hekiminin yanlış uygulaması, ihmali dışında çocuk fenalaştıktan sonra yardım istemek için dört saat beklediğini, anne-babasının ambulans çağırma talebine, ”Gerek yok” diye yanıt verdiğini anlattı.

Çarşamba günü karar duruşmasının görüldüğünü belirten Moriarty, jürinin küçük kızın ailesine 95 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdiğini söyledi.