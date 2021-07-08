Diş hekimi ameliyat yaparken hemşire eşi kolunu sıyırdı, aşısını yaptı

Ordu’da görevli hemşire Saliha Em diş hekimi eşi Hüseyin Em’e ameliyat yaptığı sırada Covid-19 aşısı uyguladı.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu anlarda çekilen fotoğrafı, Twitter’daki hesabından şöyle paylaşmıştı: “Hemşire Saliha, Aybastı Toplum Sağlığı Merkezinde görevli. Eşi diş hekimi. Salgının zor günlerinde tedavi olamayan hastalarına yetişmekte zorlanınca aşıyı ertelemiş. Sonuç: Ekibiyle sahada olan hemşire hanım ‘yerinde aşı’ yaptı.”

Aybastı Toplum Sağlığı Merkezi’nde 18 yıldır hemşirelik yapan Saliha Em, eşinin hastalarından dolayı aşı olmaya fırsat bulmadığını söylediğini belirterek o gün yaşananları şöyle anlattı: “Ben bir haftadır aşı olması için eşime ısrar ediyordum. O da vakit bulamadı. Hastalarından ne sağlık ocağına ne de hastaneye gidebildi. Cumartesi günü de biz parkta mobil aşı hizmetimizi açmıştık. Sabah gelmek istedi ancak bu sefer ben yoğunluktan dolayı ‘Gelme‘ dedim. Kendisi de yoğundu. Onu ne ön sıraya alabilirdim ne de bekletebilirdim. Akşam elimde de bir tane aşı kalmıştı. Elimdeki aşıyı yapacak başka bir vatandaş da bulamadım. Eşimi aradım, ‘Gel aşını yapalım’ dedim. Hastasının olduğunu ve bu nedenle gelemeyeceğini söyledi. Ben de doktorlarımıza durumu anlattım. ‘Aşıyı yerinde uygulama yapabilir miyiz?‘ dedim. Onlar da bu durumu olumlu karşıladılar. Eşimin muayenehanesine geldik. İlk önce şaşırdı, sürpriz sandı. Kendisi ameliyattaydı. Önünde hastası vardı. Kolunu sıyırdım ve aşısını yaptım.”

Kendi polikliniğinde diş hekimliği yapan Hüseyin Em ise çok şaşırdığını belirterek şunları söyledi: “Eşim sağ olsun, iki doktor arkadaşıyla beraber bana sürpriz yaptı. Muayenehaneme geldiler. O sırada benim hastam vardı, ameliyat yapıyordum. Bu sırada eşim kolumu sıyırmaya başladı. ‘Ben böyle de yaparım senin aşını’ diyerek, aşımı yaptı. Çok mutlu olduk.“