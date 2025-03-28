Dış borç 515,5 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Türkiye’nin brüt dış borç stoku 31 Aralık 2024 itibarıyla 515,5 milyar dolar (yaklaşık 19,5 trilyon lira), net dış borç stokuysa 261,1 milyar dolar (yaklaşık 10 trilyon lira).

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Bakanlık brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stokuyla, Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı

Buna göre Türkiye’nin brüt dış borç stoku 515,5 milyar dolar oldu. Dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 39 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 261,1 milyar dolar. Net dış borç stokunun milli gelire oranıysa yüzde 19,7 seviyesinde.

Hazine garantili dış borç stokuysa 16,4 milyar dolar.

Kamu net borç stoku bu dönemde 7 trilyon 156 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 16,5.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 10 trilyon 720 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranıysa yüzde 24,7 oldu.

Dış borç stoku ve net dış borç stoku nedir?

Dış borç stoku ekonomide yerleşik kişi veya kuruluşların, yerleşik olmayanlara borçlarını ifade ediyor. Net dış borç stokuysa bankacılık sektörü hariç brüt dış borç stokundan, yine bankacılık sektörü net dış varlıkları düşürülmesiyle ortaya çıkıyor.