Dirimart’ta yeni sergi: Sticker

Alman sanatçı Peter Zimmermann’ın yakın dönemde ürettiği işleri bir araya getiren beşinci kişisel sergisi ‘Sticker‘, 2 Şubat’ta Dirimart’ta açılıyor.

Görseller: Dirimart

Dolapdere’deki Dirimart Sanat Galerisi‘nde 2 Şubat – 26 Şubat arasında gezilebilecek sergi, Peter Zimmermann’ın kendine has tekniğiyle tuvale işlediği sanal algoritmalara odaklanıyor.

Zimmermann, dijitalleştirme ve buna bağlı temsil süreçleriyle ilgilenmeye 1990’lı yıllarda başladı. Fotoğrafları, film karelerini veya diyagramları, grafik algoritmalarla yapısöküme uğratıp dönüştüren sanatçı, daha sonra bunları birkaç saydam katman halinde tuvale aktardı.

‘Van Gogh Anahtarı’nı kullanıyor

Zimmermann 2014 yılından beri, imaj dosyalarını izlenimci bir dikiş formunda görüntüleyip ortaya çıkan motifi yağlı boya tabloya aktaran ve ‘Van Gogh Anahtarı’ denen bir algoritma yardımıyla bu yöntemi uyguluyor.

Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan 66 yaşındaki Peter Zimmermann’ın işleri, Centre Pompidou (Paris, Fransa), Museum of Modern Art (New York, ABD), Staatsgalerie Stuttgart (Stuttgart, Almanya) ve Museum Moderner Kunst (Frankfurt am Main) koleksiyonlarında yer alıyor.