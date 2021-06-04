‘Dine hakaret’ten idama mahkum edilen Hristiyan çifte beraat

Pakistan’da mahkeme, ‘dine hakaret’ten idama mahkum edilen Hristiyan çiftin serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Karar, Avrupa Birliği’nin nisan ayında yaptığı çağrıdan sonra geldi.

Fotoğraf: Guardian

Okuma yazma bilmeyen Şevket Emmanuel ve Şagüfte Kevser 2013’te, Muhammet Peygamber’e hakaret etttikleri bir cep telefonu mesajı yolladıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Onları bir mağaza sahibi şikayet etmişti. 2014’te hüküm giyen çift idama mahkum edilmişti. Avrupa Parlamentosu (AP) karara büyük tepki göstermişti.

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AP, nisan ayında ise Pakistan’ın Şiiler, Hıristiyanlar ve Ahmediler dahil olmak üzere dini azınlıkları koruma görevini yerine getirmemesini kınayan bir önergeyi oylamıştı. Çiftin cezasının ‘acilen ve şartsız’ değiştirilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Avukatları Saif ül Maluk, dün, Lahore Yüksek Mahkemesi’nden beraat kararı çıktığını, çiftin önümüzdeki hafta serbest kalacağını düşündüğünü belirterek, “Karara çok sevindim” dedi. Savcı da ikilinin beraat ettiğini doğruladı.

Aktivistler, onlarca kişinin ‘dine hakaret’ suçundan cezaevinde olduğunu belirterek suçlamaların genellikle kişisel anlaşmazlıklar sonrasında yapıldığını söyledi. Bu suçtan hüküm giyenlere idam cezası verildiğinin altını çizdi.

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Uluslararası Af Örgütü’nün açıklamasında, “Bugün hiç hüküm giymemesi gereken bir çiftin yedi yıldır çektiği eziyet sona erdi. Dine hakaret davaları çoğunlukla asılsız iddialar üzerine kurulu oluyor, somut delilden yoksun yargılama yapılıyor. Hatadan dönüldü. Şimdi yetkililerin görevi çiftin güvenliğini sağlamak” ifadelerine yer verildi.

Çİftin yaşadığı, Lahore’un batısındaki Gojra adlı yerleşim biriminde 2009 yılında bir çete Hristiyanların yaşadığı semte saldırmıştı. 77 ev ateşe verilmiş, yedi kişi öldürülmüştü. Saldırı, semtte Kuran-ı Kerim’e saygısızlık edildiğine dair söylentilerin çıkmasından sonra düzenlenmişti.