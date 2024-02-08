Dilenmek için kullanılan fil, sahibini ezerek öldürdü

Tayland’da yiyecek ve para dilenmek için kullanılan bir fil, sahibini ezerek öldürdü.

Fotoğraf: Temsili. (AA)

AA’nın The Straits Times haberinden aktardığına göre Tayland’ın kuzeyindeki Nakhon Sawan eyaletinde bir filin sahibini ezerek öldürdüğü anlar görüntülendi.

Videoyu kaydeden Nattaphak Piluek, filin sahibi tarafından para ve yiyecek dilenmek için kullanıldığını belirtti.

Piluek, olay anında filin aniden tedirginleştiğini ve sahibine saldırdığını ifade etti.

Diğer bir tanık Tippawan Kawiwon da filin yavrusunun elinden alındığını hissettiği için sahibine saldırdığını öne sürdü.