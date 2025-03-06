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Yaramazlara biraz batar!

Dilenciden 164 bin lira ve bir miktar döviz çıktı

Yalova’da bir dilenciden 164 bin lira ve bir miktar döviz çıktı.

Fotoğraflar: AA

Yalova Belediyesi’nin açıklamasına göre zabıta ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yapan M.P’yi yakaladı.


Zabıta Karakolu’na götürülen M.P’nin üst aramasında, 164 bin 125 lira ile 10 avro (yaklaşık 394 lira) ve 5 dolar (yaklaşık 182 lira) çıkarken, paraları sayabilmek içinse altı zabıta personeli görev aldı.

Dilencilikten elde edilen paralarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Paralara tutanakla zabıta el koydu.

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