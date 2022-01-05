Emekleyen dilenci ceza kesileceğini anlayınca birden ayaklandı!

Gaziantep’te emekleyerek dilencilik yapan bir kişi, cezai işlem sırasında yürümeye başladı.
AA’nın aktardığına göre merkezde dilencilik yapan B.D., kaldırımda emekleyerek dikkat çekmeye çalışıyordu.
Büyükşehir belediyesinin zabıta ekipleri, takip ettikleri dilenciyi Hürriyet Mahallesi’nde durdurdu.
Bu sırada zabıtaları gören dilenci ayağa kalktı, sonra da “Yüksekten atlarım” diye tehdit savurdu.
İfadesine başvurulan B.D.’nin üzerindeki paraya el koyan ekipler, Kabahatler Kanuna göre para cezası uyguladı.