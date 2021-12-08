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Yaramazlara biraz batar!

Dilek Güngör: Stokçuluk zihniyeti yıllardır maalesef değişmiyor

1980’lerde rahmetli Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini, Yavuz Turgul’un senaryosunu yazdığı Banker Bilo filmini seyretmeyen var mı, bilmiyorum.

Harika bir film… Şener Şen, İlyas Salman ve Meral Zeren oynuyor.


Filmde bir ‘yağ’ sahnesi var ki, tam da bugün yaşanılanları özetliyor. Maho (Şener Şen), köylüsü Bilo (İlyas Salman) ile ortak ticarethane kuruyor. Yağ satacaklar. Fakat dükkâna gelenler yağ alamıyor. Kimine ‘yağ var’, kimine ‘yağ yok’… En sonunda mali polis ticarethaneyi basıyor. Yağ tenekeleri bodrum kattan çıkıyor. Stokçuluk yaptıkları için emniyetin yolunu tutuyorlar.

Tabii, dükkâna gelenlerle diyaloglar müthiş… Seyretmediyseniz bence internetten bulup, izleyin. Bugün yaşadıklarımızı düşününce, ne farkı var Allah aşkına? Stokçuluk zihniyeti yıllardır maalesef değişmiyor.

Dilek Güngör’ün yazısı

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