Dilek Güngör: Şimdi farkındaysanız, aynı koro yine sahnede

2018’de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gelen Berat Albayrak dönemini gözünüzün önüne getirin. Albayrak’ın Kasım 2020’de görevi bıraktığı tarihe kadar CHP’si, İP’i, HDP’si, ekonomisti, gazetecisi hep aynı teraneyi tekrarlayıp duruyordu. Tabii, amaçları bir algı oluşturup, topluma bunu dikte ettirmekti.

Ne diyorlardı? “Albayrak sussun, kur düşer.” Şimdi farkındaysanız, aynı koro yine sahnede…

Dün Berat Albayrak için yapmaya çalıştıklarını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için deniyorlar. Ne diyorlar?

“Erdoğan sussun, kur düşer.” Sizce bu tesadüf mü? Tabii ki, değil… Nedense bu algı, faiz indirimlerinde ‘kararlılık’ mesajları verilmeye başlandığı anda beliriyor. Hatta daha da ötesi…

Dilek Güngör’ün yazısı