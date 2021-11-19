Dilek Güngör: Piyasada bu kadar aşırı volatilite kimseye fayda sağlamaz

Faiz kararının doğruluğu, yanlışlığından bağımsız söylüyorum.

Piyasada bu kadar aşırı volatilite kimseye fayda sağlamaz. Parası olan belirsizlik ortamında yatırım yapmakta imtina edebilir.

Sanayici fiyat tutturmakta zorlanıp, önünü göremez. Yüksek kur ihracatçı için olumlu gibi görünse de istikrarın olmadığı bir dövizde düzenli ticaret yapılmaz.

Firmalar, kurdaki hareketlilik yüzünden sipariş almak istemez. Fiyatlarda oluşan dengesizlik nedeniyle şirketler tedarik zincirini yönetmekte zorlanmaya başlar.

Zaten zorlaşan hammaddeye ulaşım daha da güçleşir. Girdi maliyetlerindeki artış, yurtiçi ve dışı pazarlarda öngörülebilir fiyat oluşturma konusunda sıkıntılara neden olur.

Aşırı volatilite ortamında üretim yapmanın maliyeti artar.

Dilek Güngör’ün yazısı