Dilek Güngör: Neden şimdiye kadar beklendi diyebilirsiniz

Yıllardır tartışılan bir konu nihayet sonlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün açıkladı. Artık vatandaşın elektrik faturalarından yüzde 2’lik TRT payı ve yüzde 0.7’lik enerji fonu alınmayacak. (Faturalardan alınan bu iki kaleme yüzde 18 KDV’yi eklediğinizde yaklaşık yüzde 3.2’ye ulaşıyor.) Tabii, açıklamayı duyar duymaz muhalefet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini hatırlatarak işi sahiplenmeye çalıştı.

Neymiş “Kılıçdaroğlu istemiş de TRT payı ve fon bedeli kalkıyormuş.”

Halbuki, bu AK Parti hükümetlerinin iktidara geldikleri günden bu yana masalarındaki bir konuydu.

Neden şimdiye kadar beklendi diyebilirsiniz…

Enerji fiyatlarının bugünkü gibi yüksek olmaması sanırım geçmişte durumu bu kadar acil kılmamıştı.

Dilek Güngör’ün yazısı