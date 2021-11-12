Dilek Güngör: En büyük sorun asgari ücretli çalışanların çokluğu

Avrupa’da birçok ülkede en düşük gelir grubu olarak kabul edilen asgari ücretlilerden alınan vergi oranları genellikle daha düşük… Almanya, İngiltere, Fransa gibi AB ülkelerinde asgari ücretliden alınan gelir vergisi oranları yüzde 4 ila 11 arasında değişiyor. Türkiye’de esasında en büyük sorun asgari ücretli çalışan sayısının çokluğu… Türkiye’de çalışan nüfusun neredeyse yarısı asgari ücretli… Avrupa’da ise asgari ücretliler çalışanların ortalama yüzde 9’u…

Dilek Güngör’ün yazısı