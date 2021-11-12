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Yaramazlara biraz batar!

Dilek Güngör: En büyük sorun asgari ücretli çalışanların çokluğu

Avrupa’da birçok ülkede en düşük gelir grubu olarak kabul edilen asgari ücretlilerden alınan vergi oranları genellikle daha düşük… Almanya, İngiltere, Fransa gibi AB ülkelerinde asgari ücretliden alınan gelir vergisi oranları yüzde 4 ila 11 arasında değişiyor. Türkiye’de esasında en büyük sorun asgari ücretli çalışan sayısının çokluğu… Türkiye’de çalışan nüfusun neredeyse yarısı asgari ücretli… Avrupa’da ise asgari ücretliler çalışanların ortalama yüzde 9’u…

Dilek Güngör’ün yazısı


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İlaç krizi: Antibiyotik, öksürük şurubu, en basit damlalar bile bulunamıyor

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül, ilaç krizinin giderek daha büyüdüğünü söyledi ve ekledi: “Şeker ilaçları, hipertansiyon ilaçları, çocuk öksürük şurupları, soğuk algınlığı ilaçları, antibiyotikler dahil hiçbiri şu an yok. En basit burun damlaları ve spreyleri de artık yoka girmeye başladı.”

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, 1.642,08 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Reuters indirdi Bloomberg kaldırdı: Evergrande krizi sonrası BTC yara sarıyor

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande’nin ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvilleri nedeniyle resmi olarak temerrüde düştüğü haberi kripto para piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Reuters kaynaklı habere, Bloomberg’den farklı bir servis gelince Bitcoin bugün yeniden toparlanma sürecine girdi.