Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dilek Güngör: Bugün ekonominin döviz bağımlığında suçları yok mu?

Biri bu ülkede beş yıl Merkez Bankası Başkanlığı ve yıllarca bürokratlık, diğeri ekonominin patronluğunu yaptı.
Şimdi öyle ‘sütten çıkmış ak kaşık’ gibi konuşuyorlar ya…

Ne diyeyim? Allah ıslah etsin… Ali Babacan ve Durmuş Yılmaz’dan bahsediyorum.


Bugün ekonominin döviz bağımlığında suçları yok mu? Bol para yağarken rezerv biriktirdiler mi? Ülkenin dış ticaret dengesini bozmadılar mı? Küresel hava azıcık sislendiğinde arabayı uzun süre parka çekmediler mi?

Herkesin hafızasını tazelemekte yarar var. Hatırlayın, o dönemleri…

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