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Yaramazlara biraz batar!

Dilek Güngör: Bizim Brütüs’lerin TL’yi park etmeye başladığını duyuyorum

O dönemde Londralı bankalar öyle çalışıyordu. TL’ye erişmekte zorlandıklarında, Türkiye’de iş yapan bazı şirketleri paravan olarak kullanıyorlardı. Türk şirketler buradan TL krediyi çekip, Londra’daki bankaya taşıyorlardı. Ya da dolar hesaplarını TL’ye çevirtip, Londra’da mevduat hesabı açıyorlardı. Londra’da bire 10 faizi alan bizim şirketler bu alışverişten memnundu. Fakat Londra’ya ulaştırdıkları TL’ler sonra Türkiye’de spekülatif işlemlerde kullanılıyordu.
Diyeceksiniz ki, bu kez döviz yükselişinde durum farklı… İşin içinde finans çeteleri yok ki… Doğru, yok…

Ama son dönemde bizim Brütüs’lerin (yine aynı isimler) o çetelere her an kullanacakları TL’yi park etmeye başladığını duyuyorum. Hani derler ya, körün istediği bir göz, bunlar veriyor iki göz… O hesap…


Hem de öyle az buz rakamlar değil…

Şirketler arasında Türkiye’nin dev holdinglerini mi ararsınız, gıdacılarını mı, limancılarını mı, inşaatçılarını mı…

Büyükler 500’er milyon TL’nin üzerinde parayı göndermişler…

Dilek Güngör’ün yazısı

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