Dilek Güngör: Acaba en çok bağıranlar, dövizi en çok stoklayanlar mı?

Yıllardır bu tayfa, Eximbank’ın sağladığı ucuz kaynağı kendilerine has kullanmaya alışmışlar!

Anlayacağınız, al gülüm, ver gülüm… Soran yok, eden yok…

Şimdi Merkez Bankası kurallar koydu. Eximbank’ta reeskont kredisini kullanmak isteyenlere diyor ki, ‘ucuz kaynaktan yararlanmak istiyorsan, önce dövizini bozdur, bir ay da vereceğim parayla döviz alma.’ Üstelik ucuz kaynağın tamamını ‘büyükbaşlar’a (!) vermek yerine üretim yapan imalatçı küçük işletmelere daha fazla akıtıyor.

O tayfanın tüm derdi de, tasası da bu…

Alışmışlar devletten para alıp, götürüp dövize-altına-eve-arabaya yatırmaya…

Biri bunu yüzlerine vurduğunda kakofoni yaparak üste çıkmaya çalışıyorlar.

Valla niye yalan söyleyeyim?

Aklımda iki gündür şu soru var; ‘Acaba en çok bağıranlar, dövizi en çok stoklayanlar mı?’

Dilek Güngör’ün yazısı