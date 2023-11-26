Dilara Koçak: Kronik ağrılarınızın sebebi ‘sağlıklı’ besinler mi?

Yeni haftaya hazırlanırken kendinizi halsiz hissediyor, yataktan çıkmak için yeterli enerjiyi bulamıyor musunuz? Kronikleşen ağrılarınız gün içerisindeki alışkanlıklarınızı etkiliyor mu?

Bu sorulara verdiğiniz cevap evet ise dikkat. Beslenme düzeniniz, yaşam tarzı alışkanlıklarınız, hatta sağlıksız beslenme kadar sağlıklı beslenme de burada etkili olabilir. Araştırmalar, yorgun hissetmenizin altında yatan birçok sebep olabileceğini söylüyor.

Güncel araştırmalar bazı “sağlıklı” olarak tanımladığımız besinlerin de kronik ağrı ve yorgunluk üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor.

Dilara Koçak’ın yazısı