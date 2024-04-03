Dilara Koçak: Hoş geldin nisan hoş geldin enginar

Tek bir sebze ya da meyveye odaklanmak yerine rengârenk ve çeşitli beslenmek her besinden vücudumuz için faydalı olan besin öğelerini almamıza yardımcı olur. Yeterli meyve ve sebze tüketimi kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcıdır, içerdiği lif ile mikrobiyatınıza da olumlu yönde katkıda bulunur. Aynı zamanda vitamin, mineral ve antioksidanlarla bağışıklık sisteminizi destekler. Tüm bunlar ile sağlığınıza katkıda bulunan farklı sebze ve meyveleri sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak her gün yeterli miktarda tüketmeye özen gösterin, elbette mevsiminde olmasına dikkat ederek.

Gelin biraz da nisan ayının favorisi enginardan bahsedelim. Bir orta boy enginar yaklaşık 60 kalori iken 8-10 gram lif içerir. İçeriğindeki potasyum, kalsiyum, A vitamini, B1 ve C vitamininin sağlığınıza pek çok olumlu etkisi vardır. Enginarın karaciğer için çok faydalı olduğunu eminim daha önce duymuşsunuzdur. En önemli özelliklerinden biri karaciğeri temizlemesinin yanı sıra safranın kolay akışını sağlamasıdır. İçerisinde bulunan ‘Sinarin’ adlı antioksidan; karaciğer, safra kesesi, böbrekler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Peki nasıl tüketelim? Özellikle bu dönemde taze olarak ulaşabildiğimiz enginarı, haşlayıp salatalara ekleyerek, zeytinyağlı olarak tüketebilirsiniz. Zeytinyağlı yemeğini yapacaksanız çanak kısmına mercimek, nohut gibi bakliyatları ekleyerek, bitkisel proteini artırabilirsiniz. Yapraklarından faydalanmak için ise karabuğday, bulgur gibi alternatiflerle içini doldurup, dolma haline getirmeyi deneyebilirsiniz.

Dilara Koçak’ın yazısı