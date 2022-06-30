Dikkat, plajlarımız koruma altındaki caretta caretta kaplumbağalarının üreme alanıdır!

Mersin’de polis ekipleri, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Kazanlı sahiline uyarı levhaları koydu.

Fotoğraflar: AA

Asayiş Şubesi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından Akdeniz ilçesindeki Kazanlı sahilini inceledi.

Deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı bölgelerin çevresine uyarı levhaları dikildi.

Levhalarda, “Dikkat, plajlarımız nesli tükenmekte ve koruma altındaki caretta caretta kaplumbağalarının üreme ve yumurtlama alanı olduğundan bu alana her türlü binek araç, evcil hayvan ve taşıtla girilmesi yasaktır” ifadeleri yer alıyor.

Sahil bandında piknik yapanlara da bilgilendirici broşür dağıtıldı.