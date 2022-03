Dijitalleşen KOBİ’ler ve esnaf Trendyol’la büyüyor

Advertorial

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki yerli üretici, esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek oluyor. Platforma katıldıkları ilk günden itibaren teknoloji, pazarlama, finansman, operasyon ve eğitim gücüyle satıcılarının yanında olan Trendyol, pazaryeri modeli ile onları milyonlarca müşteriyle buluşturuyor.

Anadolu’daki satıcılar yeni müşterilere ulaşıyor

Türkiye’nin farklı noktalarındaki esnaf, KOBİ ve yerli üreticilerin ürünleri, Trendyol tarafından 30 milyondan fazla müşteriyle buluşturuluyor. Özellikle Anadolu illerindeki satıcıların yeni müşteri gruplarına ulaşmalarını sağlayan Trendyol, esnaf ve KOBİ’lerin gelirlerinin artmasına ve işlerini büyütmelerine önemli katkı sağlıyor.

Trendyol Akademi, satıcıların e-ticaret gelişimini destekliyor

Sahip olduğu bilgi ve deneyimi paylaşarak Türkiye’nin dijitalleşmesinde önemli rol de üstlenen Trendyol, satıcılarının e-ticaret adaptasyonuna katkı sağlamak amacıyla kurduğu eğitim platformu ‘Trendyol Akademi’ ile onların e-ticaret gelişimini destekliyor. Satıcılar, Trendyol Akademi’de satış artırma, ürünlerini öne çıkarma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret, depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce eğitime ve içeriğe ulaşıyor, canlı yayınlara ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor.

Platformda yer alan her üretici ve satıcıya özel e-ticaret danışmanı atanıyor, süreçler, operasyon ve performansları konusunda işletmeler düzenli olarak bilgilendiriliyor. Satıcılar, aynı zamanda tüm işlerini takip ettikleri satıcı paneli içerisindeki raporlar bölümü sayesinde hem kendisinin en çok satan ürünlerini hem de Türkiye’de en çok satan ürünleri görebiliyor, satış artırıcı ve operasyonel süreçlerini iyileştirici aksiyonlar alabiliyor ve Trendyol satıcı paneli üzerinden kampanyalara katılabiliyor.

Trendyol’un satıcılara sağladığı kolaylıklar

On binlerce Trendyol satıcısı şirket ve e-ticaret ihtiyaçlarını karşılamak için Trendyol Çözüm Ortakları’nın avantajlı hizmetlerinden yıl boyunca faydalandı:

Satıcılar akaryakıt indirimleri ile 3,5 milyon TL tasarruf etti.

Trendyol sunduğu banka anlaşmaları sayesinde satıcılarına 32 milyon TL’nin üzerinde finansman desteği sağladı. Finansman desteğinin 20 milyon TL’den fazlasını ticari ihtiyaç kredileri oluşturuyor.

Trendyol E-Faturam kullanan satıcılar 8 milyondan fazla e-fatura keserek işlerini hızlandırdı.

5 binin üzerinde satıcı kutu ve ambalaj tedariği gerçekleştirdi.

3 binin üzerinde satıcı ürün fotoğraf çekimi hizmetinden, 2 bin 300 ‘den fazla satıcı ise anlaşmalı e-ticaret entegratörlerinden faydalandı.

Yöresinden ürünler tüm Türkiye ile buluşuyor

Daha fazla esnaf, KOBİ ve üreticiyi dijitalleştirmek için farklı iş birlikleri gerçekleştiren Trendyol, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ‘Yöresinden Ürünler’ programını başlattı. Türkiye’de yetişen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş 688 farklı çeşit coğrafi işaretli ürün, ‘Trendyol Yöresinden Ürünler’ butiğinde müşterileriyle buluşuyor. Müşteriler, ihtiyaç duydukları coğrafi işaretli ürünlere yöresinden tek tıkla ulaşabiliyor. Trendyol, böylece sürdürülebilir kalkınmaya ve ürünün gerçek sahibi olan yerli üreticilerin gelirlerinin artmasına da katkı sağlıyor. Coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkarak, Anadolu’daki üreticilere ve yerel üretime destek veren Trendyol, pazarlama, finans, operasyon ve eğitime yönelik destekleriyle de yerel üreticileri güçlendiriyor. Programa katılan coğrafi işaretli ürün satıcılarına; özel komisyon indirimi, reklam pazarlama desteği, operasyonel süreçlerde özel destek, Trendyol Akademi ile e-ticaret eğitimleri, kurumsal anlaşmalı fiyatlar üzerinden kargo gönderimi ve her bir satıcıya özel atanan e-ticaret danışmanları aracılığıyla geniş imkanlar sunuluyor.

Kadın kooperatiflerine destek olurken yerel kalkınmaya katkı sağlıyor

Kadınların dijital ekonomide etkin şekilde var olması için teknoloji, finansman, pazarlama ve eğitim ile onları destekleyen Trendyol, kadın girişimcilerin ürünlerini müşterileriyle buluşturarak işlerini büyütmelerine katkı sağlıyor. Trendyol’un kadın KOBİ destek programı ‘Güçlü Kadınlar’a bir işletmede yüzde 50’den daha fazla hisse sahibi olan kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri başvurabiliyor. Yüzde 80’e varan komisyon indirimi sunulan program kapsamında reklam, pazarlama, eğitim, entegrasyon ve banka desteği de veriliyor.

Pandemi döneminde Trendyol’da satışa başlayan Taha Mertcan Ok ve Cahit Uslu, köylerinde kalkınma hareketi başlattı. Büyükşehirden ayrılarak memleketleri Manisa Kırkağaç’ın Öveçli Köyü’ne geri dönen iki kuzen, 300 kişilik köylerinde herkese istihdam yaratmayı hedefliyor.

‘Trendyol bize fırsat eşitliği yarattı’

Zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan Taha Mertcan Ok, pandemi döneminde işlerinin bıçak gibi kesildiğini belirterek, bu dönemde çıkış yolunu e-ticarette bulduğunu söyledi. Ok, “Bir aile markamız vardı ancak pazara ulaşma anlamında istediğimiz başarıda değildi. 2020 yılında pandemi başladığında ise işlerimiz tamamen durdu. Üniversite hayatım boyunca kendi markamı kurarak hem ailem hem de köy halkıyla birlikte bir şeyler yapmak istiyordum. İşlerimiz durduğunda harekete geçtim ve markamız Organik Teyze ile Trendyol’da satışa başladık. İkinci gün sipariş geldi, çok kısa sürede Türkiye’nin birçok yerinden sipariş almaya başladık. Bir buçuk ayda satmayı planladığımız ürünleri bir haftada sattık. E-ticaret sayesinde Türkiye’nin her yerine ulaşabiliyoruz. Trendyol bize fırsat eşitliği yarattı” dedi.

Pandemi döneminde profesyonel işini bırakıp eşiyle birlikte memleketine dönen ve üretime başlayan Cahit Uslu ise şunları söyledi: “Karşı Köyden markamızı kurarak Trendyol’da satışa başladık. Bugün sirke, salça, sebze ve meyve kurusu, bitki çayları, reçel, marmelat ve pekmez grubundan oluşan 120 çeşit ürünü tüm Türkiye’ye ulaştırıyoruz. Köy ve bölge halkına istihdam sağlıyoruz. Köydeki üreticilerimizden meyve ve sebzeleri alarak işliyoruz. Tesisimizde hammadde ayıklamadan üretime kadar yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Bunların çoğu kadınlardan oluşuyor. Hedeflerimiz arasında e-ihracat var.”

Gel-Al noktası olan esnaf satışlarını yüzde 17 arttırdı

E-ticaret sektöründe teslimat yoğunluğunun artması ile birlikte esnafın teslimat noktası olması, esnaflar için ek gelir kaynağı oldu. Evde bulunmayan ya da evde kargo beklemek istemeyen müşterilerin tercih ettiği Trendyol Gel-Al noktaları, esnafın hem satışlarını hem de bilinirliğini artırıyor.

Bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Trendyol Gel-Al noktası olan esnafların satışları aylık ortalama yüzde 17 artış gösterdi. Esnafların yüzde 85’i işbirliği sayesinde bilinirliklerinin arttığını belirtirken, yüzde 83’ü müşterilerin Trendyol kargosunu teslim alırken, başka ürünleri/hizmetleri de satın aldığını söyledi. Trendyol işbirliği sayesinde daimi müşterilerinin sayısının arttığını ifade eden esnaf oranı yüzde 72 oldu. Gel-Al noktası olan esnafların yüzde 56’sı mobil/bilgisayar uygulamalarını kullanma becerisinin arttığını düşünürken, yüzde 35’i Trendyol’dan sonra internetten satış yapmayı planladıklarını aktardı.

‘Aylık 250 yeni müşteri kazandım‘

İstanbul Ataşehir’de Eflatun Çiçekçilik’in sahibi ve Trendyol Gel-Al noktası olan Serkan Kul, Gel-Al noktası olmanın kendisine gelir olarak büyük katkısı olduğunu belirterek, siparişini almaya gelen her müşterinin alışveriş yapmasıyla, aylık 250 yeni müşteri kazandığını söyledi. Çorum’da Trendyol Gel-Al noktası olarak da hizmet veren Şahin Kuruyemiş’in sahibi Hakkı Şahin de Gel-Al noktası olmasıyla birlikte yeni insanlarla tanışarak, yeni müşteriler edindiğini, en önemlisi de işyerinin daha çok tanındığı için bu durumdan son derece memnun olduğunu belirtti.

Trendyol, Türk markalarını dünyaya açıyor

E-ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız veren Trendyol, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) iş birliğinde BMD üyesi Türk markaları dünyanın dört bir yanından milyonlarca müşteri ile buluşturacak.

Trendyol, Almanya’daki müşterilerine özel trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığı ile Türk markalarını ve üreticilerini Avrupa’nın 27 ülkesiyle buluşturuyor. Aynı zamanda 50’den fazla global e-ticaret platformunda yerli üreticilerin ürünlerini farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyor. 2021’de Avrupa’dan Orta Doğu ve Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada 100’e yakın ülkeye ihracat yapan Trendyol’un ürünlerinin globalde 4 milyon müşterisi bulunuyor. 2023 yılında ihracat hedefini 1 milyar dolar olarak belirleyen ve e-ihracat için önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon Dolar yatırım yapacak olan Trendyol, 5 yıl içinde toplam satışları içerisinde e-ihracatın payını ise yüzde 33’e çıkarmayı hedefliyor.