‘Dijital detoks’ uygulayan köyde siren sesi duyulunca TV ve cep telefonları kapatılıyor

Hindistan’daki bir köyde yaşayanlar ‘dijital detoks’ uyguluyor.

Fotoğraflar: BBC

Maharaştra eyaletindeki Vadgaon köyünün yerel yönetiminin uygulamadaki amacı modern çağın bağımlılıklarından -TV, internet, cep telefonu- en azından bir süreliğine köy halkını uzak tutmak. Sohbet etmelerini, başka aktiviteler yapmalarını sağlamak.

Çoğunluğunu çiftçi ve şeker üretiminde çalışanların oluşturduğu 3 bin nüfuslu köyde her akşam saat 19.00’da çalan siren TV ve cep telefonlarının kapanmasının vakti geldiğine işaret ediyor. Cihazlar saat 20.30’da çalan sirenle yeniden açılabiliyor.

Köydeki belediye meclisinin başkanı Vicay Mohite, kararı 14 Ağustos’taki toplantıda aldıklarını ve bir gün sora başlattıklarını söyledi.

Kadınları ikna etmişler

Çocukların uzaktan eğitim yapılan Covid-19 salgını sırasında cep telefonu ve televizyona bağımlı hale geldiğini, okula gitmeye başladıklarında bu ikiliden kopamadıklarını, yetişkinlerin de birbirleriyle konuşmaz olduğunu vurgulayan Mohite’nin anlattıklarına bakılırsa kararı almak kolay olmamış.

Günde 1,5 saati cep telefonu ve TV’siz geçirme fikrini erkeklere anlattıklarında kabul görmemiş. Bunun üzerine kadınlarla toplantı yapılmış ve olumlu sonuç çıkmış. Köydeki tapınağa bir siren konmuş ve uygulama başlamış.

Uygulamanın cezai bir yaptırımı yok. Ama nüfusun büyük kısmı uyuyor. Komşular ve belediye çalışanları ilk günlerde TV ve cep telefonlarının kapanıp kapanmadığını kontrol edip birbirlerini uyarmış.

Köylüler işe yaradığını düşünüyor

Köyün sakinlerinden Vandana Mohite uygulama öncesinde çocuklarına ders çalıştırmakta zorlandığını, TV’den ve cep telefonundan ayıramadığını ancak şimdi kocasının işten gelince onlara derslerinde yardım ettiğini, kendisinin de huzur içinde mutfağında yemek hazırladığını anlattı.

Üç oğlu olan Dilip adlı çiftçi de uygulama başladığından beri çocuklarında çok olumlu bir değişim gözlemlediğini söyledi.

Ulusal Ruh Sağlığı ve Nörobilimler Enstitüsü’nden psikolog Dr. Manoj Kumar Şarma, bilinçli olarak uygulanan ‘dijital orucun’ ailelere bir arada bir şeyler yapma fırsatı sunduğunu, sanal etkinlikler ve TV bağımlılığıyla mücadelede iyi bir yöntem olduğunu söyledi.

Şarma, özellikle çocuklara fiziksel aktivite ve ekrana bakmadan yapılabilecek başka etkinliklerin olduğunu, bunun uyumak, beslenmek kadar önemli olduğunun altını çizdi.