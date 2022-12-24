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Yaramazlara biraz batar!

Digitürk’ten üyelerine yeni yıl hediyesi: Altı gün boyunca dizi ve filmlere ücretsiz erişim

Digitürk, tüm üyelerine yeni yıl hediyesi olarak 26 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında film ve dizi kanallarını ücretsiz erişime açıyor.

White Lotus dizisi, Emmy ödüllerinin güçlü adayları arasında gösteriliyor

Gişe rekorları kıran sinema filmlerinden, merakla izlenen dizilere kadar Digiturk’ün içerik dünyası, 26 Aralık Pazartesi gününden 1 Ocak Pazar günü sonuna kadar bütün üyelere açık olacak.


Üyeler lineer kanallardan ve beIN CONNECT üzerinden içeriklere erişebilecek.    

Digiturk üyeleri, 2022 yılının izleyiciler tarafından en beğenilen film ve dizilerine, beIN CONNECT üzerinden ‘2022’nin En Sevilenleri’ kategorisinden bakabilecek.

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Netflix’in en çok izlenen İngilizce dizisi ‘Stranger Things’in ilk spin-off’u geliyor. What’s on Netflix, Tokyo’da yaşayan iki kardeşin yaşadığı maceralara odaklanan anime dizisinin isminin ‘Stranger Things Tokyo’ olacağını aktardı.