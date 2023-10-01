Diden Eryar Ünlü: 2025 ve 2026 gayrimenkul sektörü için iki önemli yıl

Mars Türkiye, uluslararası platformlarda çeşitli kişi ve kuruluşlara yatırım yönetimi, stratejik yatırım danışmanlığı, global satış ve pazarlama yönetimi hizmetleri sunan bir yönetim ve danışmanlık firması. (…) CEO’su Hakan Bucak, “gayrimenkul sektöründe bir güç merkezi, güven merkezi ve çözüm merkezi olmayı ve hizmet ekosistemine dönüşmeyi hedefl iyoruz” diyor. Bu ekosistemin nasıl çalıştığını ve yarattığı katma değeri Hakan Bucak’tan dinledim:

“Global pazar bugün Türkiye’nin yaşam ve yatırım değerini keşfetti. Biz önceden turizm ve gayrimenkul anlamında 10-15 ülkeye hitap eden bir ülkeydik; bugün 130 ülkenin vatandaşı ya tatile ya yatırım yapmaya geliyor. Gayrimenkulde şu anda satanın ve alanın az olduğu bir dönemdeyiz. Ama, arzın arttığı ve talebin düştüğü bir döneme doğru gidiyoruz. 2024’ün Haziran ayına kadar gayrimenkul sektöründeki duraklamanın devam edeceğini düşünüyorum. 2024 Haziran’dan, 2025 Ocak ayına kadar toparlanma sinyalleri gözlemleyeceğiz. Faiz yarın yüzde on düşürülürse, gayrimenkul sektörüne tekrar talep çok artar. 2025’te yerli pazar için iyi bir dönem bekliyorum. 2026’da ise yabancı yatırımcı geri dönecek.”

Diden Eryar Ünlü’nün yazısı