Didem Özel Tümer: Öcalan ile kim görüşecek

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Konuya yakın kaynaklar, Öcalan’ın vereceği mesajın ne olacağı kadar, verilen mesajın DEM’e doğru şekilde aktarılmasının önemli olacağını kaydediyor. Abdullah Öcalan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile 43 aylık aranın ardından 23 Ekim 2024’te görüşmüştü. Yeğen Öcalan’ın görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımlardan kamuoyuna sadece “Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: ‘Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.” ifadeleri yansıdı.

Öcalan’ın siyasi değerlendirmelerinin bu kadarla sınırlı olmadığının tahmin edildiğini belirten kaynaklar, yeğen Öcalan’ın, hükümlü Öcalan’ın görüşmede verdiği mesajları ne ölçüde doğru şekilde aktardığının bilinmediğini ifade ediyor.

Öcalan ile yapılacak olası bir görüşmede, görüşlerin doğru şekilde yorumlanarak aktarılmasının da eğer görüşme gerçekleşirse önemli olduğuna dikkat çeken kaynaklar, görüşmecilerin kim olacağının bu nedenle önem taşıdığını vurguluyor. Eş genel başkanlar dışında kimler görüşebilir sorusuna verilen yanıtta ilk akla gelen isimler arasında ise daha önce Çözüm Süreci’nde Öcalan ile görüşmede yer alan ve halen DEM milletvekili sıfatını taşıyan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Mithat Sancar bulunuyor. Öcalan’ın tercihini bu isimlerden yana kullanabileceği bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Didem Özel Tümer’in yazısı