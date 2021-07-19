Didem Özel Tümer: Erdoğan şüphesiz bilinçli olarak bunu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için bugün ve yarın KKTC’de olacak. Cuma günü, “gerek Ada’ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak” ve “Kuzey Kıbrıs’a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyoruz” sözleriyle Erdoğan, deyim yerindeyse son haftalarda ilmek ilmek işlediği bir strateji ile “Kıbrıs” meselesiyle ilgilenen tüm devletlerin dikkatini taçlandırdı. Şüphesiz bilinçli olarak bunu yaptı.
SON HABERLER
DSİ dayanılmaz bir hafiflik ve laçkalıkla dereleri boğuyor
DSİ bilime dayanmayan, tahripkar uygulamalarıyla meydanı boş bulmuş, gemi azıya almış büyük bir laçkalık, denetimsizlik içinde koşturup duruyor.
Buna bir dur denmeli artık. Bilim dünyası, akademi gür bir ses çıkarmalı, DSİ’ye yaptıklarının doğru olmadığını söylemeli. Harikalar diyarı vadilerini, derelerini korumak için DSİ’ye dava açmaya hazırlanan Arhavi’ye destek vermeli. Bu destek, tüm Türkiye’nin derelerini kurtarmak, DSİ’yi ıslah etmek için de gerekli bir adım.
İsrail de Delta’nın pençesinde: BioNTech aşısı ‘umulandan zayıf’
Aşılamada en önde giden ve bu nedenle normalleşme adımını ilk atan ülkeler arasında olan İsrail de Delta varyantının pençesinde. Vaka sayıları yeniden zirveye oturdu. Yeni bir kapanma henüz gündem de olmasa da gevşetilen bazı önlemler yeniden masada. Aşılamaya rağmen vaka sayılarında yaşanan rekor artışı ülkenin yeni Başbakanı Naftali Bennett şöyle açıkladı: “Pfizer aşısının Delta varyantına karşı etkinliği, sağlık yetkililerinin umduğundan daha zayıf. Tam olarak ne derece yardımcı olduğunu bilmiyoruz, ancak Delta varyantına karşı sağlık yetkililerinin beklediğinden çok daha az”
Türkiye’nin beşinci büyük gölüydü; gölet oldu
Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, 354 kilometrelik yüz ölçümüne sahip Akşehir Gölü, yıllardır süren kuraklık sonucu gölet haline geldi.
41 yıllık miras meselesi arabulucuyla çözüldü: 28 kişi paylaştı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde 1980’de hayatını kaybeden Emine Yıldız’ın altı çocuğundan olan torunları ile onların çocuklarının taraf olduğu 28 kişilik miras anlaşmazlığı, Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen arabuluculuk uygulamasıyla çözüme kavuştu.
Boğaziçi’nde ‘kayyım’ düzeni devam: İnci, Bulu’nun izinde
Boğaziçi Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bölüm başkanı Prof. Dr. Aslı Tekinay, ‘kayyım rektör’ olarak tarihe geçen Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından vekaleten rektörlük görevini yürüten Naci İnci’ye hitaben mektup kaleme aldı. Mektubunda Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Film Sertifika Programı öğretim görevlisi Can Candan’ın görevden alınmasını eleştirdi: “Can Candan gibi donanımlı bir sanatçı ve tutkulu bir akademisyeni Boğaziçi’nden ve öğrencilerinden koparmak büyük bir yanlıştır.”