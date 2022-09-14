DiCaprio’nun rol aldığı filmdeki plaj için mahkeme kararı: Rehabilitasyon çalışması yapılacak

ABD’li Leonardo DiCaprio’nun rol aldığı 2000 yapımı ‘The Beach’ (Kumsal) filminin çekildiği Tayland’daki plajda 22 yıl sonra mahkeme kararıyla ‘rehabilitasyon’ çalışmaları başlayacak.

Fotoğraf: www.travelcrush.com

Film, ülkenin güneyindeki Ko Phi Phi Leh Adası’nın Maya Koyu’ndaki turistik plajda çekilmişti. Çevreciler, bakir koyun ekolojik sistemine zarar gelebileceğine dair endişeyle film çekimlerinin iptali için hukuki mücadele başlatmış ancak başarısız olmuştu.

Britanyalı yazar Alex Garland’ın aynı adlı romanından uyarlanan filminin çekimi sırasında sahile daha tropik bir görüntü vermek için onlarca hindistan cevizi ağacı dikmişti. Bu sırada kumlara zarar vermekle ve çekim boyunca plajı kirletmek, zarar vermekle suçlanmıştı.

Fotoğraf: www.traveldailymedia.com

Yapımcı şirket 20th Century Fox da suçlamaları reddetmiş ‘plajı aldıkları gibi bıraktıkları, tonlarca çöpü toplayıp gittiklerini’ açıklamıştı.

Yerel yönetim 1999 yılı sonunda Tayland’da hükümetin ilgili birimlerine, yapım şirketine ve Taylandlı bir sinema yapımcısına çevreye verdikleri zarar dolayısıyla 100 milyon bahtlık tazminat davası açtı.

Uzun süren hukuki mücadele sonunda yüksek mahkeme kraliyetin ormanlarla ilgili dairesinin çevreyi yeniden canlandırma çalışmasını üstlenmesine hükmetti. Karara göre söz konusu birim, 30 gün içinde kumsalda rehabilitasyon çalışması için komite kurup çalışmalara başlayacak.

Bu tartışmaların yanı sıra film nedeniyle plaj turist akınına uğramıştı. Günde 6 bin turisti ağırlayan plaj 2018’de daha fazla zarar görmesin diye kapanmış bu yıl başında yeniden açılmış, ancak bu kez günlük ziyaretçi sayısına kısıtlama getirilmişti.