Devrim Meydanı bu yıl boş: Küba’da 1 Mayıs kutlamaları iptal edildi

Küba’nın başkenti Havana’daki Devrim Meydanı’nda her yıl düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları bu yıl akaryakıt krizi nedeniyle iptal edildi.

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61 yıldır ABD’nin ticari ambargosuyla karşı karşıya olan Küba’da, Devrim Meydanı’ndaki geleneksel İşçi Bayramı kutlamalarının yapılamayacağı duyuruldu.

1959’daki devrimden beri ilk kez kutlamalar ekonomik sorunlar yüzünden yapılamıyor.

Küba Merkez Sendikası Genel Sekreteri Ulises Guilarte de Nacimiento, başkentteki büyük gösteriler yerine belediyeler tarafından düzenlenecek küçük çaplı yürüyüşler yapılacağını belirtti.

Nacimiento, organizasyonlarda oluşturulacak platformlarda, ülkeye uygulanan ABD ambargolarına odaklanılacağını ve Washington yönetimine Küba’yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması çağrısı yapılacağını söyledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2015’te Küba’yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı. Fakat Donald Trump yönetimi 2021’de Küba’yı tekrar listeye almıştı.

2024 seçimlerinde tekrar aday olacak ABD Başkanı Joe Biden ise Küba’yı listede tutmayı sürdürerek tepki toplamıştı. Havana yönetiminin yanı sıra Avrupa Birliği de ülkenin listeden çıkarılmasını talep etmişti.

Sadece pandemide iptal edilmişti

Küba, her yıl ülkenin dört bir yanından yüz binlerce işçinin Havana’ya getirilmesi için kaynaklarını seferber ederek kalabalık kutlamalar düzenliyordu.

Kutlamalar sadece koronavirüs yüzünden 2020 ve 2021’de iptal edilmişti.