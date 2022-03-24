Devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 136 kişiye gözaltı

İzmir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 136 kişi gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre ekipler, dolandırıldıklarını öne süren devre mülk sahiplerinin şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
Bayraklı ilçesinde ofis tutan şüphelilerin, iletişime geçtikleri devre mülk sahiplerini, “Devre mülkünüzü yüksek fiyatla satabiliriz ancak tadilat için masraf yapmak gerekiyor” diyerek kandırdıkları, sözleşme imzalatıp internet bankacılığı aracılığıyla kredi çektirdikleri ve bu paraları şirket hesaplarına aktardıkları tespit edildi.
20 kişiyi mağdur ettikleri ve 1,5 milyon liraya yakın haksız kazanç sağladıkları belirtildi.
Ekiplerce Bayraklı’daki ofisin de aralarında bulunduğu İzmir ve İstanbul’daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 136 kişiden 93’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 43’ünün işlemleri sürüyor.