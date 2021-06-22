Devlet başkanından halka tehdit: Ya aşı olursunuz ya hapse girersiniz

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte salgın yönetiminde tehdit aşamasına geçti: Ya Covid-19 aşısı ya da hapis!

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Salgında en kötü durumdaki Asya ülkelerinden biri Filipinler’de vaka sayısı 1,3 milyonu aşarken can kaybı 23 bini buldu.

Ülkede aşılama programı hedeflenenden yavaş ilerliyor. 110 milyon nüfuslu ülkede hedef 70 milyonu aşılamak, ancak 20 temmuz itibariyle yalnızca 2,1 milyon kişi aşının her iki dozunu da oldu.

Başkan Duterte aşı merkezlerinde katılımın az olduğuna dair raporlar sonrası halka seslenişinde “Siz karar verin, aşı olun ya da sizi hapse attırırım” dedi. Ülkede bir kriz olduğunu ifade eden Duterte, halkın hükümete kulak vermeyişini ‘sinir bozucu’ olarak nitelendirdi.

Filipinler liderinin açıklaması sağlık görevlilerinin tavsiyesiyle çelişiyor. Sağlık yetkilileri halkı aşı olmak için teşvik etmekle birlikte uygulamanın gönüllülük esasına dayanmasından yana.

Salgın sürecindeki sert yaklaşımıyla eleştirilen Duterte ayrıca okulların kapalı kalması konusundaki ısrarını da sürdürdü.