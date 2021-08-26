Diken

Yaramazlara biraz batar!

Devler Ligi’nde kurayı bekleyenler için simülasyon

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde bu akşam saat 19:00’da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Fotoğraf: AA

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi.


Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’in play off turunda Monaco’yu elemesi sebebiyle kuraya 4’üncü torbadan katılacak.

Takımların torbalara göre dağılımı

1. Torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. Torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. Torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg

Kura çekim simülasyonu

Son yıllarda kura çekimi öncesinde sosyal medyada popüler olan ‘draw.inker.one‘ sitesi bu yıl yine futbolseverlerin uğrak adresi.

Site aracılığı ile kura çekimi simüle edebiliyor ve futbolseverler kendi kuralarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Diken’in kura simülasyonu (Kaynak: draw.inker)

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