Devekuşu antikorlu maske

Japon bilim insanları devekuşu antikoru kullanarak Covid-19’u tespit edebilen maske geliştirdi.

Kyoto Prefectural Üniversitesi’nden Prof. Yasuhiro Tsukamoto ve ekibinin geliştirdiği maskelerle evde düşük maliyetli Covid-19 testi yapma imkanı sağlanması amaçlanıyor.

Ekip devekuşlarının Covid-19’a karşı güçlü direnç gösterdiğine dair araştırmalardan yola çıkarak devekuşu antikorlarıyla kaplı bir maske filtresi üretti.

Maskeleri takan küçük bir grupla yapılan çalışmada sekiz saat sonra filtreler çıkarılarak üzerinde virüs olması halinde ultraviyole ışık altında parlamasını sağlayan sprey sıkıldı. Covid-19 olanların taktığı maskelerde parlama görüldü.

Şimdi ekip maskelerin özel bir ışığa ihtiyaç duymadan virüsün varlığı durumunda otomatik olarak parlamasını sağlayacak şekilde ürünü geliştirmeyi planlıyor.

Veteriner hekim Tsukamoto deve kuşlarının alerji, kuş gribi gibi hastalıklara karşı bağışıklık gücünü adapte etmenin yollarını bulmak için yıllardır bu kuşların üzerinde çalışamlar yapıyor.

Tsukamoto pozitif olduğunu geliştirdiği maskeler sayesinde öğrendiğini, daha sonra standart bir testle teşhisi doğruladığını anlattı.