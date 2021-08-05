Dev yatırım şirketi, aşı olan çalışanlarına 1000’er dolar ödeyecek

Yatırım şirketi Vanguard, ABD’deki çalışanlarına aşı oldukları takdirde 1000’er dolar (8 bin 541 lira) ödeyecek.

Fotoğraf: AA

Ödeme yapılması için çalışanların ekim ayına kadar aşı olduklarını kanıtlamaları gerekiyor. Şirket, 1000 dolar ödeme yapacağını açıklamadan önce aşı olanlara da aynı rakamı verecek.

Delta varyantı nedeniyle vakalarda artış yaşanırken firmalar da kendi önlemlerini alıyor. Microsoft, Google gibi şirketler tüm çalışanlarının aşı olmasının zorunlu kılarken Walmart ve Uber ‘ön saflarda çalışanların’ aşı yaptırmasını talep etti. Blackrock ise temmuz ayından itibaren aşı yaptırmayan çalışanların ABD’deki ofislere girmesini yasakladı.

ABD’de 16 bin 500 çalışanı olan Vanguard ise aşının Covid-19’un yayılmasını durdurmak için en etkili yol olduğunu belirterek tüm çalışanlarını aşılarını yaptırmaya teşvik etti. Şirket sözcüsü, “Birbirimizi, toplumumuzu aşı yaptırarak korumak amacıyla bir inisiyatif başlattık. Bu, aşı olduklarını belgeleyenler için geçerli” dedi.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi bu hafta kapalı mekanlarda aşı olanların da olmayanların da yeniden maske takmaya başlaması gerektiğini duyurdu. New York kentinde restoran, spor salonu ve diğer kapalı işletmelere girenlerin ve bu mekanlarda çalışanlara eylülden itibaren aşı olma zorunluluğu getirildi.

ABD’deki aşılama kampanyasının hızının düşmesi sağlıkçıları ve yetkilileri kaygılandırırken bazı sendikalar işçilerin aşı olmaya zorlanmasının hak ihlali olduğunu savundu.