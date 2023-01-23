Destek kredisi alan esnafa dayatma: En az iki gram altın

ALTAN SANCAR

Esnafa sunulan hazine faiz destek kredisi için imzalanan taahhütnamede ‘altın alınamayacağı’ maddesi bulunmasına rağmen en az iki gram altının şart koşulduğu ortaya çıktı. Esnaflar, adlarına altın hesabı açıldığını ve aldıkları kredi tutarından altın alındığını gördü.

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Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kefaletiyle kullandırılan hazine faiz destekli kredilerin kullanımı sırasında kesintileri belirleyen taahhütnamede yer almayan uygulamaya esnaflar anlam veremedi.

Kredilerinin onaylandığını ve hesaplarına yatırılacağını öğrenen esnaflar, gittikleri kamu bankası şubelerinde kendi adlarına altın hesabı açıldığını gördü.

Bu hesapta kredilerinden yatan paradan altın alındığını gören esnaflar, bu durumun sebebini görevlilere sordu. Görevliler bunun üzerine destek kredilerinde en az iki gram altın alımının şart olduğu cevabını verdi.

Ancak imzalatılan belgeler arasında kredilerin ‘kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansal araçlarda’ kullanılmamasına dair taahhüt de yer alıyor. Böylece banka, kendi koyduğu kuralı çiğneyerek müşterilerine altın satın almayı şart koşuyor.

Ayrıca kredilerin harcanacak süreye kadar tutulması dışında, ‘vadeli mevduatta, portföy yönetim şirketlerinde ve aracı kurumlarda ya da bunlar dışında herhangi bir kredi verende ve herhangi bir yatırım aracında kullanılmaması’ da taahhüt altına alınıyor.

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Altınlar bozdurulamıyor veya hesap kapatılmıyor

Bankada açılan hesaplarına bağlı mobil uygulamadan işlemle altınları bozdurmak isteyen esnaflar “Bu işlemi yapmaya yetkiniz yok” uyarısıyla karşılaşıyor. Altın hesabını kapatma yolunu tercih edenler ise “Hesap kapatma” seçeneğinin mobil uygulamada yer almadığını görüyor.

Mevcut durumda kullandırılan kredilerde ortaklık payı, Bloke Sermaye Kesintisi, Risk Payı Kesintisi, Kooperatif Masraf Karşılığı, Bölge Birlik ve Üst Birlik (TESKOMB) kesintisi ve Banka Komisyonu adı altında çeşitli kesintiler uygulanıyor.

Bu kesintilerden Bloke Sermaye Kesintisi ve ortaklık payı kesintisi belirli şartlar yerine getirildikten sonra esnaflara iade ediliyor. Ancak bunun dışında kalan tutarlar esnaflara iade edilmiyor. Öte yandan esnaflara hayat sigortası almak da zorunluluklar arasında yer alıyor.

25 bin liralık kesinti

Diken’in ulaştığı bir esnaf, aldığı 400 bin liralık kredinin zorunlu kesintiler ve altın alımı sonrasında 375 bin liraya indiğini belirtiyor. Kesintilerin yüksekliğinden haberdar olan esnafların bu nedenle ihtiyaç duydukları tutarın belli bir miktar üzerinde başvurduklarını söylüyor.

Esnafın paylaştığı verilere göre hesabına yatan 400 bin liralık kredinin 19 bin 100 lirası zorunlu kesintilere, 3 bin 300 lirası hayat sigortasına ve yaklaşık 2 bin 350 lirası da en az iki gram altın alımı şartına harcanıyor. Böylece esnafın eline geriye kalan 375 bin lira geçmiş oluyor.

Öte yandan şikayetvar.com internet sitesinde de bu durum eleştiri konusu. Sitede kesintileri eleştiren bir esnaf, kesintiler ile destek kredisinin normal banka kredisi faizi seviyesine geldiğini belirtiyor.