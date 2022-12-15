Desa CEO’su: Ulus’ta daire fiyatına İtalya’da fabrika aldık

Türk deri perakendecisi Desa’nın CEO’su Burak Çelet, “İtalya’daki fabrikayı, Ulus’ta 2+1 daire fiyatına aldık. 2 bin metrekarelik alanda kurulan tesisin dörtte üçünün yenilenmesi tamamlandı” dedi.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre Türkiye’de 50 yıldır faaliyette olan deri perakendecisi Desa, İtalya’da bir üretim tesisi açmak için kolları sıvadı. İtalya’nın Toskana bölgesinde kurulan Ar-Ge ve üretim tesisinin 2023’ün ilk çeyreğinde açılacağı kaydedildi. Yeni tesis için personel alımının ise Ocak 2023’te başlayacağı belirtildi.

Şirketin yöneticisi Çelet şunları söyledi: “Fabrikayı, İstanbul Ulus’ta 2+1 daire fiyatına aldık. 2 bin metrekarelik bir alanda kurulan tesisin dörtte üçünün yenilenmesi tamamlandı. Ar-Ge ve üretim tesisi olarak planlanan ve bugüne kadar 2 milyon avro yatırım yapılan tesis, Mart 2023 itibariyle tam kapasite üretime geçecek”.