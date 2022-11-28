Ders ilişkiler, konu aşk: Sınıfta kalanlar için ‘Özel Ders’

Dijital yayın platformu Netflix’in yeni yerli dizisi ‘Özel Ders’le yine bol bol aşk taktiklerine boğulacağız. Geçmiş dönemde çekilen dizi ve filmlerden dersini alamayanlara, 16 Aralık’ta bir şans daha veriliyor.

Aşkta bir türlü yüzü gülmeyenler, tam buldum derken bir anda ‘kaçıranlar‘, ‘biz sadece arkadaşız’ sözünü duyanlar…

Netflix, ilişkide nasıl bir taktik uygularsanız kazanırsınız temalı yeni filmini tanıttı.

Geçen senelerde yayımlanan dizi-filmlerden dersini alamayıp aşkta sınıfta kalanlar için ‘Özel Ders’ yeni şans olabilir.

Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu, senaryosunu Murat Dişli ve Yasemin Erturan’ın yazdığı filmin başrollerinde Bensu Soral yer alıyor.

Soral’ın canlandırdığı Azra karakteri, gençlere yaşam ve ilişki koçluğu yapıyor.

Aman dikkat Azra’nın ‘kesin kuralları’ var. Eğer istediğiniz kişiyle ilişki kurmak istiyorsanız Azra’nın söylediklerinin dışına çıkmayacaksınız. O yüzden ilk kuralı, “Söylediklerime harfiyen uyacaksın“

‘Terzi kendi söküğünü dikemez’ sözünün hakkını bu filmde de teslim ediyoruz. Çünkü başrolün karşısına tüm doğru bildiklerini ve kurallarını unutturacak ‘yakışıklı’ bir komşu çıkıyor.

Aşkta taktik işe yarar mı ayrı bir tartışma konusu ama taktikleri eğlenceli bulanlar için Özel Ders 16 Aralık’ta Netflix’de izleyiciyle buluşuyor.