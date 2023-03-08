Depremzede öğrencisini azarlayan öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı

Düzce Üniversitesi’nde online derste depremzede öğrencisini azarlayan öğretim görevlisi görevden uzaklaştırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, öğrencilerinin bir şirketin İnsan Kaynakları departmanıyla röportaj yapmaları talebinde bulunan öğretim görevlisi, depremzede öğrencisinin “Hocam ben Malatya’da nasıl yapacağım?” sorusu üzerine “Bırak yahu, sanki atom bombası attılar” cevabını verdi.

Öğrenci aynı zamanda yatacak yeri olmadığı için cezaevinde kaldığını söyledi. Bunun üzerine öğretim görevlisi şunu dedi: “Cezaevinde tabii bir yer bulamazsın, niye cezaevine girdin, ne yaptın? Kalacak yer bulamayınca cezaevine mi girdin, bu mu bulduğun çözüm?”

Düzce Üniversitesi’nde, öğretim görevlisi olmuş fakat insan olma konusunda sınıfta kalmış birinin depremzede öğrenciyle konuşması: pic.twitter.com/mHXPLe9mIX — Solcu Gazete (@solcugazete) March 8, 2023

Uzaklaştırıldı

Bu görüntü, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bunun ardından Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisinin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.