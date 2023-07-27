Depremden etkilenen bazı illerdeki prim borçlarının ödeme süreleri uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremlerden etkilenen bazı illerdeki işverenlerin mevcut prim borçlarını erteledi.

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Bakanlığın paylaştığı yazılı açıklamada, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Temmuz’da sona erecek mücbir sebep halinin Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Kasım 2023′ kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda söz konusu il ve ilçelerdeki işverenlerin prim borçlarıyla bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerine ilişkin alınan karar paylaşıldı.

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalıların 6 Şubat-30 Kasım 2023 tarihleri arasında vermekle yükümlü oldukları bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) teslim süresi 15 Aralık’a uzatıldı.

Söz konusu evraklar, bu süre içerisinde teslim edilmesi durumunda yasal süre içinde verilmiş sayılacak.

6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarıyla 2023’ün ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarına ait prim borçları, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29 Aralık’a kadar ertelenecek.