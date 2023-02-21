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Yaramazlara biraz batar!

Depremde erken doğum yaptı: Çadır olmadığı için evdeydik

Hatay’daki depremlere, çadır olmadığı için girdikleri az hasarlı evlerinde yakalanan ve panikle kendini dışarı atan Suriye uyruklu Culya Keykuni, erken doğum yaptı.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından artçı depremler sürerken, bölge dün akşam bu kez da Hatay merkezli iki depremle sarsıldı.


Bölgenin hava şartları ve yeterli çadır bulunamamasından dolayı ‘az hasarlı’ evlerine giren yurttaşların bazıları kaçmaya başarırken, bazıları enkaz altında kaldı.

Antakya ilçesinde de çadır olmadığı için ‘az hasarlı’ evlerine giren Hasan Keykuni, deprem esnasında sekiz aylık hamile eşi Culia ve bir çocuğuyla evden çıktı.

Keykuni, panik halindeyken karısının fenalaşması üzerine bölgedeki jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Sahra hastanesine götürülen kadın, özel olarak hazırlanan çadırda erken doğum yaptı.

Anne ve kız bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne Culya Keykuni ve bebek, ilerleyen saatlerde Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 

Baba Hasan Keykuni, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Depremden kaçıyorduk, üç merdiven kalmıştı. Üzerinden atladık sonra buraya geldik. Panik olmuş, jandarma bizi buraya getirdi. Geldikten yarım saat sonra doğum yaptı. Narlı’da evde kalıyorduk. Çadır olmadığı için evdeydik. Mühendisler ‘Eviniz az hasarlı oturabilirsiniz’ dediler. Evin yıkılıp yıkılmadığını göremedim.”

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