Deprem sonrası dağlık alanda kaybolan kişi 17 gün sonra kurtarıldı

Çin’in Siçuan eyaletindeki deprem sonrasında kaybolan bir kişi 17 gün sonra kurtarıldı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

5 Eylül’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonucunda 93 kişi ölmüş, 400’ü aşkın kişi yaralanmıştı.

Çin Ulusal Radyosu’nun haberine göre Gan Yu ve arkadaşı Luo Yong, deprem sonrasında, çalıştıkları hidroenerji santralinde kalarak yaralı arkadaşlarına ilk yardım uyguladı.

Sonra eve gitmek istediler ancak dağlık bölgede yolu kaybettiler. 20 kilometreye yakın yürüdüler fakat yönlerini kaybetmişlerdi.

Luo Yong, deprem sırasında gözlüklerini kaybettiği için görmekte zorlanan Gan Yu için bambu yapraklarından bir yatak yaptı, meyve toplayıp bıraktı ve yardım istemeye gitti. 8 Eylül’de, yaktığı ateş sayesinde arama kurtarma ekiplerinin kendisini fark etmesini sağladı. Ancak ekiplerle Gan Yu’yu bıraktığı yere döndüğünde onu bulamadı.

Gan Yu aranırken bölgeyi iyi bilen çevre halkı destek verdi. Bir çiftçi onu bir ağacın altında buldu. Vücudunda kırıklar olan Gan Yu hastaneye kaldırıldı.