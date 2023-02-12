Deprem protestosuna polis müdahalesi: 30 gözaltı

Emekçi Hareket Partisi (EHP) İstanbul İl Örgütü’nün depremle ilgili protesto eylemine müdahale eden polis, EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk ve beraberindeki 30 kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde son güncellemeye göre 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Deprem bölgesine müdahalede geç ve yetersiz kalmakla suçlanan iktidara tepkiler yükseliyor. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre EHP’lilerin bu kapsamda Şişli Cevahir AVM önünde “Deprem salladı rantçılar, müteahhitler, başkanlar, bürokratlar, patronlar yıktı, enkaz altındayız” sloganıyla düzenlemek istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti.

Müdahale sonucu EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk aralarında bulunduğu yaklaşık 30’a yakın parti üyesi polisler tarafından ablukaya alındı.

‘Yine tedbir alınmayacak’

Polis ablukasına tepki gösteren EHP’li Öztürk, şunları dedi: “300 bin insan enkaz altındayken, üç dakikalık basın açıklaması yapmak isteyenlere hiçbir anayasa karşı çıkmaz. Bu mesele burada bitmiyor. Depremle ilgili açıklama yapmamıza engel oluyorlar. İstanbul’da bizi yeni deprem bekliyor. Bu halkı susturacaksınız, ama yine tedbir alınmayacak. Müteahhitlere şu yasalara, yönetmeliklere uyacaksınız desek bu ablukadan güç alıp yine de uymazlar. Yine sizden cesaret alırlar.”

Öztürk ve beraberindekiler daha sonra polisler tarafından gözaltına alındı.