Denizli’de 8 milyon yıllık hayvan fosili bulundu

Denizli’de, 8 milyon yıl öncesinde yaşamış hayvanlara ait fosiller bulundu.

Fotoğraflar: AA

Tavas ilçesinde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek ve ekibince keşfedilen fosil alanında kurtarma kazıları yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında aralarında fil, gergedan, zürafa, at, antilop, ceylan, sırtlan ve karıncayiyen gibi hayvanlara ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldı.

İlk bulgular, alanda 15 farklı hayvan türü olduğunu gösteriyor. Fosiller üzerinde yapılacak incelemeyle hayvanların türleri net olarak belirlenecek.

Bölgede çalışmalar sürüyor.