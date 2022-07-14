Denizin dibinde bulduğu fotoğrafları yedi yıl sonra sahibine ulaştırdı

Avustralya’da, denizin dibinde, hafıza kartında yüzlerce karenin kayıtlı olduğu fotoğraf makinesi bulan Britanyalı yüzücü, yedi yıl sonra fotoğrafları sahibine ulaştırdı.

Rory Fitzgerald (solda) ve Lyndon Lee Lişeng. Fotoğraf: Lyndon Lee Lişeng

2015 yılında Sydney kentinde yüzerken bir fotoğraf makinesi gören Rory Fitzgerald, kurtarılamayacak durumda olduğunu fark edince 3,5 GB’lik hafıza kartını çıkardı ve sahibini bulmaya çalıştı. Ancak çabalarından 2020 yılına kadar sonuç alamadı.

O yıl, Singapur’da yaşayan sahibi Lyndon Lee Lişeng onunla iletişim kurdu. İkili geçen hafta Britanya’da buluştu.

Fitzgerald şunları söyledi: ”Dünyanın bir çok yerinde yüzdüm. Denizin dibine daldığınızda golf topu gibi şeyler buluyorsunuz. Bazen de böyle özel eşyalar. Böyle şeyler bulunca sahiplerine ulaştırmaya çalışıyorum. Makinedeki hafıza kartında yer alan yüzlerce fotoğraf arasında bir ehliyetin ve Singapur’da 2011’de koşulan bir yarışa katılan kişinin fotoğrafı vardı. Facebook’tan bir paylaşım yaptım. Ehliyetin üzerindeki Lyndon Lee Lişeng adında Singapur’da yaşayan birini tanıyan olup olmadığını sordum ve fotoğrafı da ekledim.”

Fotoğraflar kaybolduktan sonra yeniden bulacağı aklının ucundan geçmeyen Lişeng, bu Facebook paylaşımından beş yıl sonra haberdar oldu.

Fitzgerald’a mesaj atan Lişeng, kaybolabilir endişesiyle hafıza kartını göndermesini istemedi. Bir arkadaşının düğünü için Britanya’ya gittiği geçen hafta bizzat kendisi aldı.

Fitzgerald’ı, yaşadığı Hampton’da ziyaret edip ’emanetini’ alan Lişeng ona teşekkür ederken ikili, bundan böyle iletişim halinde kalmaya söz verdi.