Denize düşürdüğü telefonunu dalış eğitimi alan kişi bulup teslim etti

ABD’de bir dalgıç, okyanusun dibinde bulduğu telefonu sahibine ulaştırdı.

Fotoğraf: New York Post

New York kentinde yaşayan Laura Hernandez, ağustos ayında Massachusetts eyaletindeki Rockport’a tatile gitti. Plajda kürek sörfü yaparken denize düştü ve o sırada cep telefonu da suya düştü.

Telefonunu içine koyduğu pembe renkli su geçirmez kılıfı görüyordu ancak alamadı. Telefon denizin derinliklerine doğru indi.

Ertesi gün tekrar plaja gitti ve bir tüplü dalış eğitmenine telefonunu suya düşürdüğünü anlatarak yardım istedi. Eğitmen Larry Bettencourt, çok ümitli konuşmasa da öğrencilerine durumu anlattı ve ”Küçük bir ihtimal ama bulursanız sahibine ulaştıralım” dedi. Ancak düşük ihtimal gerçek oldu ve öğrencilerinden biri Vanessa Kahn telefonu buldu.

8 metre derinlikte bulunan telefon Hernandez’e teslim edildi. Telefonu bulunduğu için çok sevinen Hernandez, Kahn’a 300 dolar ödül verdi.